Невилл: «Работа Постекоглу в «Тоттенхэме» просто поражает»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил успехи Анге Постекоглу у руля «Тоттенхэма».

В пятницу «шпоры» отпраздновали выездную победу над «Ноттингем Форест» (2:0). Лондонский коллектив занимает пятое место в Премьер-лиге, имея на своём счету 33 очка после 17 сыгранных встреч. Отставание от лидирующего «Ливерпуля», сыгравшего на один матч меньше, составляет четыре балла.

«Мы слышали, как тренеры говорят, что им необходимо время для внедрения своей игровой модели в новой команде. То, что удалось Постекоглу в «Тоттенхэме» за столь короткий отрезок, – это поразительно. Он не только воплотил в жизнь свои идеи, но и создал нечто такое, от чего захватывает дух. Этого действительно трудно добиться», – цитирует BBC Невилла.