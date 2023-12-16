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Постекоглу – об удалениях «Тоттенхэма»: «Нельзя продолжать в том же духе»

16 Декабря 2023 • 01:49 Комментировать
Ноттингем Форест
0:2
Тоттенхэм

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался об игре своей команды в матче против «Ноттингем Форест» (2:0).

Лондонский коллектив вышел вперёд в конце первого тайма, когда забил Ришарлисон, а на 65-й минуте удвоил преимущество усилиями Деяна Кулушевски. Вскоре после второго взятия ворот с поля был удалён Ив Биссума, однако это не помешало «шпорам» сохранить победный счёт.

«Трудная игра. Всё, что вы получаете, необходимо заслужить.

Ришарлисон – настоящий монстр. Я доволен тем, что он показывает на тренировках, и я был уверен, что он сможет выполнить свою работу на поле.

Красные карточки? Игроки не хотят пропускать матчи, но это тонкая грань между предельной самоотдачей и чрезмерной агрессией. Нам нельзя продолжать в том же духе», – цитирует BBC Постекоглу.

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