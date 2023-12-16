Кулушевски – четвёртый игрок «Тоттенхэма», забивший и ассистировавший в двух выездных матчах АПЛ кряду

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поучаствовал в обоих голах команды в матче против «Ноттингем Форест» (2:0).

23-летний футболист отметился результативной передачей на Ришарлисона в конце первого тайма, а на 65-й минуте забил сам, установив на табло итоговый результат. По сведениям Opta, Кулушевски – лишь четвёртый игрок «Тоттенхэма», которому удалось забить и ассистировать в двух подряд гостевых встречах Премьер-лиги. До шведа это делали только Димитар Бербатов, Сон Хын Мин и Гарри Кейн.

Напомним, что Деян Кулушевски также записал себе в актив гол и ассист в матче против «Манчестер Сити» (3:3), который прошёл 3 декабря.