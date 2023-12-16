«Тоттенхэм» уверенно победил в гостях у «Ноттингем Форест»

В стартовом матче 17-го тура чемпионата Англии выбирающийся из кризиса «Тоттенхэм» гостил у «Ноттингем Форест». Уже в дебюте Сон Хын Мин расстреливал ворота в упор - парировано. Энтони Эланга убежал один на один с вратарем и пробил в него, вне игры здесь в любом случае. Лишь на 45-й минуте Ришарлисон открыл счет ударом головой после навеса Деяна Кулушевски. Эланга достаточно быстро сравнял счет после прострела в район 11-метровой отметки, но зафиксирован офсайд. Голкипер «лесников» грубо ошибся под прессингом, и Кулушевски вколотил мяч в сетку - 0:2. Ив Биссума получил красную карточку за грязный прием на 70-й минуте. Неко Уильямс в последней атаке зарядил в штангу.

«Шпоры» выиграли второй матч подряд и настигли идущий на четвертом месте «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» - 16-й.