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​«ПСЖ» может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»

16 Декабря 2023 • 00:59 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро находится на радаре французского «ПСЖ». Об этом рассказывает Sports Zone.

Отмечается, что Каземиро также интересен саудовскому «Аль-Хилялю» и неназванному клубу из Италии. Бразильский футболист может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

В феврале Каземиро отпразднует свой 32-й день рождения. В нынешнем сезоне бразилец провёл 12 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Каземиро в 40 миллионов евро.

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