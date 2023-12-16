​«ПСЖ» может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро находится на радаре французского «ПСЖ». Об этом рассказывает Sports Zone.

Отмечается, что Каземиро также интересен саудовскому «Аль-Хилялю» и неназванному клубу из Италии. Бразильский футболист может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

В феврале Каземиро отпразднует свой 32-й день рождения. В нынешнем сезоне бразилец провёл 12 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Каземиро в 40 миллионов евро.