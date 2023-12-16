​«Ливерпуль» нацелился на дорогостоящего защитника

«Ливерпуль» работает над усилением оборонительной линии. Как сообщает немецкий Bild, гранд Премьер-лиги нацелился на Пьеро Инкапье из «Байера». Впрочем, интерес к этому футболисту проявляют и другие клубы – «Ньюкасл», «Милан» и «Рома».

Действующий контракт Инкапье с «Байером» рассчитан до середины 2027 года. Учитывая этот факт, леверкузенцы наверняка будут требовать у потенциальных претендентов на игрока активировать его опцию выкупа, где прописаны 70 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 21-летний Пьеро Инкапье провёл 15 матчей, в которых отдал один результативный пас на партнёра.