Только три команды топ-5 лиг получали красные карточки чаще «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» в очередной раз остался в меньшинстве в матче Английской премьер-лиги.

Карточку красного цвета увидел перед собой Ив Биссума – его удалили на 70-й минуте поединка против «Ноттингем Форест». К счастью для «шпор», в это время на табло уже горел счёт 2:0 в их пользу. Сегодняшнее удаление – четвёртое для «Тоттенхэма» в рамках нынешнего розыгрыша АПЛ. Среди всех команд пяти ведущих европейских чемпионатов ещё больше красных карточек только у футболистов «Хетафе» (шесть), «Милана» и «Кадиса» (по пять). Также четырежды эта участь постигала «Ливерпуль» и «Дармштадт».

Ранее «Тоттенхэм» доигрывал в меньшинстве матчи против «Челси» (два удаления) и «Лутон Таун».