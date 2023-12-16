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«Тоттенхэм» установил личный рекорд в выездных матчах АПЛ

16 Декабря 2023 • 00:12 Комментировать
Ноттингем Форест
0:2
Тоттенхэм
1 23.00 X 25.00 2 1.04
2-й тайм

«Тоттенхэм» повёл в счёте в матче против «Ноттингем Форест» благодаря голу Ришарлисона.

Бразилец вывел «шпор» вперёд на второй добавленной к первому тайму минуте. Согласно сведениям Squawka, «Тоттенхэм» забивает минимум по одному разу уже в 15 подряд гостевых матчах Премьер-лиги – новый клубный рекорд. Последний случай, когда лондонцы не забили в выездной встрече чемпионата, датирован началом марта – тогда устоять удалось «Вулверхэмптону» (1:0).

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция поединка «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм». В случае победы команда Анге Постекоглу наберёт 33 очка и сравняется с «Манчестер Сити».

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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ТОТТЕНХЭМ
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