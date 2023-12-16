«Тоттенхэм» забил первым в 11 подряд матчах АПЛ

«Тоттенхэм» продлил серию матчей, в которых забивал первым.

«Шпоры» открыли счёт в сегодняшней встрече с «Ноттингем Форест» усилиями Ришарлисона, отличившегося в компенсированное к первому тайму время. Как отмечает Opta, это уже 11-й случай кряду, когда «Тоттенхэм» забивает первый гол в рамках Премьер-лиги, причём девять раз это делали разные игроки (только Сон Хын Мин отличился больше одного раза – трижды).

Следить за ходом матча «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм» можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая онлайн-трансляция. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.