Фоден: «Мне нравится, что Гвардиола никогда не бывает доволен»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден доволен подходом главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Горожане» не лучшим образом проводят первую половину нынешнего сезона по собственным меркам – действующие чемпионы занимают четвёртую строчку в Премьер-лиге после 15 туров.

«Нельзя останавливаться на достигнутом – таков мой настрой, того же требует и Гвардиола. Вы видите, как Пеп старается сделать нас лучше в каждой игре, и в этом наш менталитет. Мне нравится, что тренер никогда не бывает полностью удовлетворён, ведь я и сам хочу постоянно становиться лучше», – передаёт The National Sport комментарии Фодена.