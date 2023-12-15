«Реал» вряд ли сможет подписать Холанна до 2025 года

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн остаётся на радарах у мадридского «Реала».

23-летний норвежец – второй в списке звёздных целей «королевского клуба» после Килиана Мбаппе, который, вероятно, сможет покинуть «ПСЖ» свободным агентом уже следующим летом. В 2024 году в силу вступят отступные в контракте Холанна – звезду «горожан» можно будет купить за 200 млн евро. Сумма будет снижаться с каждым годом, и в «Реале» знают об этом нюансе. Тем не менее, по данным испанских СМИ, трансфер звёздного форварда вряд ли состоится раньше 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эрлинга Холанна в 180 млн евро.