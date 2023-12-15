Родри: «Манчестер Сити» – единственная команда, которой нельзя проигрывать»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился мыслями о положении дел команды в текущем сезоне.

«Горожане» завоевали титул Английской премьер-лиги в трёх предыдущих сезонах, а в минувшей кампании смогли также выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии. Сейчас коллектив Хосепа Гвардиолы располагается лишь на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата.

«Думаю, «Манчестер Сити» – единственная команда, которая может потерпеть неудачу в этом сезоне. Когда другие не добиваются того, чего хотят, речи о провале нет – всё как будто нормально. Такова цена наших постоянных побед», – приводит BBC слова Родри.