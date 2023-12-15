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Родри: «Манчестер Сити» – единственная команда, которой нельзя проигрывать»

15 Декабря 2023 • 23:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
1 1.20 X 7.40 2 16.00
Через 17 ч. 20 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился мыслями о положении дел команды в текущем сезоне.

«Горожане» завоевали титул Английской премьер-лиги в трёх предыдущих сезонах, а в минувшей кампании смогли также выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии. Сейчас коллектив Хосепа Гвардиолы располагается лишь на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата.

«Думаю, «Манчестер Сити» – единственная команда, которая может потерпеть неудачу в этом сезоне. Когда другие не добиваются того, чего хотят, речи о провале нет – всё как будто нормально. Такова цена наших постоянных побед», – приводит BBC слова Родри.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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