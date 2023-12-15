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​Сон и Ришарлисон – в основе «Тоттенхэма» на матч против «Ноттингем Форест»

15 Декабря 2023 • 22:07 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Тоттенхэм
1 4.80 X 4.00 2 1.73
Через 0 ч. 42 мин.

В пятницу программу 17-го тура Английской премьер-лиги будет открывать матч между «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом». Наставник лондонской команды Анге Постекоглу включил в стартовый состав таких футболистов:

Викарио, Порро, Ромеро, Дэвис, Удоги, Биссума, Сарр, Джонсон, Кулушевски, Сон, Ришарлисон.

Матч между «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом» начнётся в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в таблице Английской премьер-лиги.

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Тоттенхэм
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ТОТТЕНХЭМ
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