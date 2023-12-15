Де Брёйне: «Хочу быть лучшим игроком в мире»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о своей травме.

Из-за повреждения, полученного в самом начале сезона, бельгиец выбыл до января.

«Я хочу быть лучшим, и это не изменится. Хочу играть в лучшей команде, быть лучшим футболистом в мире. У меня хватает мотивации. Даже выбыв на четыре месяца, я пытаюсь найти способы стать лучше.

Восстановление проходит хорошо. Это серьёзная травма, мне потребовалась операция, но я уже близок к возвращению. Уверен, когда я вернусь на поле, всё будет в порядке. Я надеюсь просто продолжить показывать хорошую игру», – цитирует Guardian де Брёйне.