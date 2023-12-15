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Де Брёйне: «Хочу быть лучшим игроком в мире»

15 Декабря 2023 • 21:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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Через 19 ч. 42 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о своей травме.

Из-за повреждения, полученного в самом начале сезона, бельгиец выбыл до января.

«Я хочу быть лучшим, и это не изменится. Хочу играть в лучшей команде, быть лучшим футболистом в мире. У меня хватает мотивации. Даже выбыв на четыре месяца, я пытаюсь найти способы стать лучше.

Восстановление проходит хорошо. Это серьёзная травма, мне потребовалась операция, но я уже близок к возвращению. Уверен, когда я вернусь на поле, всё будет в порядке. Я надеюсь просто продолжить показывать хорошую игру», – цитирует Guardian де Брёйне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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