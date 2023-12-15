Ливерпульский «Эвертон» через полтора сезона переедет на новую арену. Об этом клуб официально объявил в своих соцсетях.

«Сезон-2024/25 полностью играем на «Гудисон Парке». Это будет наш последний сезон на «Великой старушке» [Grand Old Lady]», - пишет официальный аккаунт «ирисок» в соцсетях.

«Гудисон Парк» вмещает почти 40 тыс. зрителей. Построена арена ещё в позапрошлом веке, в 1892 году. До этого «ирискам» приходилось играть на «Энфилде». Последнюю реконструкцию на данный момент стадион пережил в 1994 году.

О строительстве новой арены «Эвертон» официально объявил два года назад – в августе 2021 года.