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«Эвертон» переедет на новый стадион в начале сезона-2025/26 официально

15 Декабря 2023 • 20:44 Комментировать
Бёрнли
...
Эвертон
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Через 22 ч. 13 мин.

Ливерпульский «Эвертон» через полтора сезона переедет на новую арену. Об этом клуб официально объявил в своих соцсетях.

«Сезон-2024/25 полностью играем на «Гудисон Парке». Это будет наш последний сезон на «Великой старушке» [Grand Old Lady]», - пишет официальный аккаунт «ирисок» в соцсетях.

«Гудисон Парк» вмещает почти 40 тыс. зрителей. Построена арена ещё в позапрошлом веке, в 1892 году. До этого «ирискам» приходилось играть на «Энфилде». Последнюю реконструкцию на данный момент стадион пережил в 1994 году.

О строительстве новой арены «Эвертон» официально объявил два года назад – в августе 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Гудисон Парк
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