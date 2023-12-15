​Ван де Бек переходит из «Манчестер Юнайтед» в немецкий клуб

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек продолжит карьеру в Германии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, «Айнтрахт» уже договорился на словах о переходе 26-летнего ван де Бека в зимнее трансферное окно.

«Айнтрахт» арендует ван де Бека у «Манчестер Юнайтед», заплатив за это определённую сумму. В конце сезона у клуба из Франкфурта будет возможность выкупить нидерландца за 15 миллионов евро (включая бонусы). Опция выкупа не будет обязательной.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Донни ван де Бек поучаствовал только в двух матчах «Манчестер Юнайтед».