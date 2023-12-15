​«Севилья» может подписать игрока «Челси»

Учитывая вероятный уход Маркоса Акуньи в «Астон Виллу», «Севилья» изучает рынок левых защитников. Как сообщает TodoFichajes, андалузский клуб в зимнее трансферное окно может подписать Марка Кукурелью из «Челси».

В нынешнем сезоне Кукурелья провёл за «Челси» 12 официальных матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Марка Кукурелью в 28 миллионов евро.

Отметим, что «Севилья» на текущий момент располагается лишь на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.