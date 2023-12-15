Гризманн рассказал, за какую команду играет в Football Manager

Звезда мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в свободное время играет в компьютерную игру Football Manager. Антуан руководит английским «Блэкберном», который вывел в Премьер-лигу. Боссом этой команды в виртуальной реальности Гризманн является уже шестой сезон.

«Мой клуб на шестом месте в таблице, руководство мной очень довольно, они хотят продлить со мной контракт. Подписал молодого крайнего защитника из «Ливерпуля». Он шотландец!», - пишет слова Гризманна телеграм-канал «Английский акцент».

В реальности настоящей «Блэкберн» является участником Чемпионшипа и идёт в турнирной таблице на девятом месте.