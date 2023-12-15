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Гвардиола: Холанн вряд ли сыграет с «Кристал Пэлас»

15 Декабря 2023 • 17:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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Через 22 ч. 38 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травме норвежского форварда команды Эрлинга Холанна.

«Я не думаю, что Холанн сыграет с «Кристал Пэлас». Думаю, он поедет в Саудовскую Аравию на чемпионат мира, но сможет ли он там сыграть — вопрос», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

В нынешнем сезоне Холанн появился на поле в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых 19 раз поразил ворота соперников и отдал пять результативных передач.

Игра 17-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» состоится в субботу, 16 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Добавим, что для «горожан» клубный чемпионат мира стартует 19 декабря. Стоит сказать, что Хосеп Гвардиола трижды выигрывал этот турнир. Он лидирует по данному показателю с Карло Анчелотти.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн ещё теги
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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