Гвардиола: Холанн вряд ли сыграет с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травме норвежского форварда команды Эрлинга Холанна.

«Я не думаю, что Холанн сыграет с «Кристал Пэлас». Думаю, он поедет в Саудовскую Аравию на чемпионат мира, но сможет ли он там сыграть — вопрос», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

В нынешнем сезоне Холанн появился на поле в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых 19 раз поразил ворота соперников и отдал пять результативных передач.

Игра 17-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» состоится в субботу, 16 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Добавим, что для «горожан» клубный чемпионат мира стартует 19 декабря. Стоит сказать, что Хосеп Гвардиола трижды выигрывал этот турнир. Он лидирует по данному показателю с Карло Анчелотти.