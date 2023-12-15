​Постекоглу – о трансферах: «Я написал письмо Санта-Клаусу!»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал понять, что хочет усилить состав команды в зимнее трансферное окно.

«Зимние трансферы? Я написал письмо Санта-Клаусу! Так что теперь нам нужно просто посмотреть, хорошо я себя вёл или плохо», - слова Постекоглу приводит BeanymanSports.

В пятницу «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что «Тоттенхэм» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.