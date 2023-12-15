Поттер в «МЮ»: За и против

Грэм Поттер называется главным кандидатом на замену Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над потенциальным союзом.

Замена по ходу сезона – плохое решение

После вылета «Манчестер Юнайтед» из еврокубков с новой силой усилились разговоры об отставке Эрика тен Хага. По данным медиа, Джим Рэтклифф, который в ближайшее время приобретёт часть акций клуба, хочет заменить специалиста из Нидерландов, причём видит Грэма Поттера в качестве основного кандидата. Это, конечно, лишний повод для каламбуров. Напомним, что в экранизации книги о Гарри Поттере главную роль сыграл Дэниел Рэдклифф. И вот теперь в жизни Г. Поттер может объединиться с Д.Рэтклиффом.

Однако оставим каламбуры в стороне. На самом деле смена тренера по ходу сезона выглядит не слишком хорошим решением. Более того, Поттер это проходил на собственной шкуре в прошлом сезоне. У наставника не будет времени, чтобы ставить игру. При этом не надо жить в иллюзиях – от Поттера будут ждать результата уже в этом сезоне. Тем более, если наставника назначат сейчас, ведь впереди ещё много матчей, а от зоны Лиги чемпионов «МЮ» отстает всего на шесть очков. В свою очередь менять наставника перед «боксинг-дэй» – это загонять его в предельно сложную ситуацию, где ему придётся действовать почти наугад. А после – это терять время для трансферов, и тогда ещё сложнее накладывать на тренера ответственность за результат команды, к комплектации которой он не имел отношения.

Почему Поттер не выглядит однозначной кандидатурой

Когда по ходу прошлого сезона Поттера назначили в «Челси», многие сомневались в успехе тренера. Он здорово работал в «Брайтоне», но это другой уровень притязаний, другой уровень ответственности и давления. Работа в «Челси» уж точно не ответила положительно на вопрос, готов ли он к ней. Конечно, недолгий отрезок в Лондоне не стоит считать подтверждением, что Поттер не готов трудиться в топ-клубе. Однако все те сомнения, которые были полтора года назад, справедливы и сейчас.

При этом Поттер – это тренер системный. Ему нужно время для выстраивания игры. Готовы ли его дать в «МЮ»? В хаосе «Челси» Поттер потонул. Почему он должен выплыть в аналогичной ситуации на «Олд Траффорд»? В Лондоне менялся собственник, который менял всю команду. В Манчестере тоже приходит новый владелец, который мало того что хочет перестроить весь клуб, так ещё и не будет иметь всей полноты власти. Точно ли мнение Рэтклиффа будет превалирующим во взаимодействии с Глейзерами?

При этом Поттер приходом в «МЮ» во многом поставит свою карьеру на кон. Если он и со вторым топ-клубом не сможет добиться удовлетворительного результата, то перспектив получить новое приглашение в большую команду в ближайшее время будет немного.

В какой ситуации приглашение Поттера может стать удачей?

И всё же можно представить вариант, при котором союз Поттера и «МЮ» может стать удачным. Заключается он в том, что тренеру не на словах, а на деле дадут время для построения команды. Той команды, какой её видит Рэтклифф. То есть не будет безумных трат, приглашений пачек игроков, а будут приобретения с пониманием, что результат придёт года через два. Под результатом понимается даже попадание в Лигу чемпионов, которое не должно быть целью на срок построения команды.

У «МЮ» есть молодые футболисты с перспективой, но Гарначо, Майну, Аннибалю, Пеллистри и тому же Хёйлунну нужно время, чтобы повзрослеть. Если в клубе готовы доверить Поттеру длительную перестройку, то можно подождать, пока он добьётся результата. Ролевой моделью должен стать «Арсенал», где никто не увольнял Микеля Артету несколько лет, пока испанец не вывел команду в Лигу чемпионов.

Если же в «МЮ» хотят получить результат максимально быстро, то Поттер не выглядит тем тренером, чьи шансы на его достижение в обозримом будущем велики. Возможно, он способен на это. Однако это просто игра в рулетку.

Роман Андреев