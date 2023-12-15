​«Милан» запросил у «Барселоны» информацию по защитнику

«Милан» запросил у «Барселоны» информацию по ситуации защитника Клемана Ленгле. Об этом в социальных сетях пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Француз входит в список игроков, которые интересны «россонери». Миланцы хотят усилиться в зимнее трансферное окно.

В настоящий момент 28-летний Ленгле играет в «Астон Вилле» в аренде. При этом француз ни разу в этом сезоне не выходил на поле в чемпионате Англии – он выступает исключительно в Лиге конференций. Таким образом, вариант со сменой команды может быть интересен Ленгле.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Клемана Ленгле в 10 миллионов евро.