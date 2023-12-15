Де Брёйне вспомнил первые слова, которые ему сказал Гвардиола

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вспомнил о первой беседе с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

«Впервые мы пообщались, когда я вернулся с чемпионата Европы – 2016. Тогда он сказал: «Ты можешь стать очень классным футболистом. Будешь в топ-5 лучших в мире». Эти слова придали мне уверенности, и я продолжил свой путь. У нас очень хорошие отношение с Гвардиолой», - цитирует бельгийца пресс-служба «горожан».

В данный момент де Брёйне находится в лазарете из-за повреждения подколенного сухожилия. В нынешнем сезоне полузащитник провел один матч в рамках чемпионата Англии.