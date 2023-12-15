Каземиро может перейти в клуб Роналду

Опорный полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро может сменить клубную прописку в январское трансферное окно.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, в переходе звездного футболиста заинтересован саудовский «Аль-Наср». Напомним, что цвета этого клуба защищают португалец Криштиану Роналду и сенегалец Садио Мане.

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2022 года. Срок действующего контракта 31-летнего опорника рассчитан до завершения сезона-2025/2026. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 40 миллионов евро.