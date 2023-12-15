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Каррагер: «Ливерпуль» не показывает чемпионский уровень»

15 Декабря 2023 • 11:27 Комментировать

Экс-футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер считает, что команда Юргена Клоппа в настоящий момент не показывает чемпионскую игру.

«Ливерпуль» сейчас не похож на чемпиона АПЛ. Пока я не вижу такого уровня игры. Предстоящий месяц будет отличной возможностью заявить о себе. Близок момент истины, после которого у нас будет четкое понимание о том, насколько силен «Ливерпуль» в этом сезоне. Да, сейчас они лидируют, но их первое место нельзя назвать убедительным», - передает слова Каррагера The Telegraph.

По итогам 16 туров «красные» занимают первое место в таблице. В ближайшем матче мерсисайдцы встретятся с «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер
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