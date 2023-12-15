«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» хотят купить звезду «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг не уверен в своем будущем в стане «сине-гранатовых». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

У нидерландского футболиста есть варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Заполучить звездного полузащитника в свои ряды хотят лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и бирмингемская «Астон Вилла».

Де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нидерландца в 90 миллионов евро.