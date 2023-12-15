Игрок «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс высказался в поддержку наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

«Тен Хаг – фантастический тренер, у меня нет сомнений в его профессиональном уровне. Зимой у нас будет шанс усилить состав команды. Мы вылетели из еврокубков, поэтому у нас будет больше времени. Сейчас у клуба непростой период, но надеюсь, что мы сможем обрести стабильность. Это будет хорошо для всех», - передает слова футболиста таблоид Daily Mail.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» провалился в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе. В турнирной таблице Премьер-лиги «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке.