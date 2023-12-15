Принято решение по обвинению Артеты

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета не получит наказания за свою критику в сторону судейской бригады, работавшей на поединке 11-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (0:1). Об этом рапортует пресс-служба FA.

Комиссия рассмотрела этот момент и приняла решение, что обвинение против испанского специалиста и признала его недоказанным. Таким образом, Артета избежал дисквалификации и денежных санкций.

По итогам 16 туров Английской премьер-лиги «канониры» набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Арсенал» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко.