«Реал» или «Манчестер Юнайтед»: назван самый популярный футбольный клуб в Google

Стали известны самые популярные футбольные клубы 2023 года по запросам в Google. Первое место в этом списке занял мадридский «Реал». На второй строчке расположился «Манчестер Юнайтед», а топ-3 замкнул еще один представитель Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити».

Четвертое место занял бразильский клуб «Фламенго», а на пятой позиции находится французский гранд «ПСЖ».

Ранее было названо имя самого популярного футболиста по запросам в Google по итогам 2023 года. Им стал нападающий национальной сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Назван самый популярный футболист года в Google – это не Роналду и Месси