«Челси» выбрал ещё двух игроков на продажу

Лондонский «Челси» определился с кандидатурами очередных игроков на выход. По сообщениям ESPN, «пенсионеры» готовы расстаться с Яном Матсеном и Трево Чалобой в зимнее трансферное окно.

На этих игроков уже есть претенденты. В услугах Матсена заинтересована дортмундская «Боруссия», а подписать Чалобу готов «Кристал Пэлас». Вырученные деньги лондонский клуб планирует потратить на усиление в январе.

«Челси» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 19 баллов после 16 туров. Столичная команда занимает лишь 12-е место в турнирной таблице.

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