Поговаривают, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Хулен Лопетеги. Если верить информации TodoFichajes, то испанский тренер уже выбрал игрока, которого хотел бы видеть в атаке «красных дьяволов» при своём переезде на «Олд Траффорд». Этим игроком является нападающий Юссеф Эн-Несири из «Севильи».

Лопетеги прекрасно знает возможности Эн-Несири, поскольку он тренировал форварда ранее. Стоимость трансфера марокканца может составить 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Юссеф Эн-Несири провёл 22 официальных матча, в которых забил девять голов.