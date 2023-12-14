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​Лопетеги выбрал форварда на случай прихода в «Манчестер Юнайтед» слухи

14 Декабря 2023 • 22:40 Комментировать

Поговаривают, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Хулен Лопетеги. Если верить информации TodoFichajes, то испанский тренер уже выбрал игрока, которого хотел бы видеть в атаке «красных дьяволов» при своём переезде на «Олд Траффорд». Этим игроком является нападающий Юссеф Эн-Несири из «Севильи».

Лопетеги прекрасно знает возможности Эн-Несири, поскольку он тренировал форварда ранее. Стоимость трансфера марокканца может составить 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Юссеф Эн-Несири провёл 22 официальных матча, в которых забил девять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Хулен Лопетеги Юссеф Эн-Несири трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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