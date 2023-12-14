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«Арсенал» намерен подписать форварда «Сантоса» Леонардо в январе

14 Декабря 2023 • 21:08 Комментировать

Руководство «Арсенала» надеется подписать нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо в январе.

По информации Goal, «Сантос» ранее потребовал от «Ромы» 15 миллионов евро, однако после вылета клуба из местной Серии А Леонардо покинет состав родного клуба за меньшую цену. Сообщается, что «Сантос» нуждается в деньгах, поскольку в 2024 году доходы клуба сократятся.

Напомним, что в 49 матчах прошедшего сезона в рамках всех турниров Леонардо забил 21 гол при четырёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 25 миллионов евро.

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