«Арсенал» намерен подписать форварда «Сантоса» Леонардо в январе

Руководство «Арсенала» надеется подписать нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо в январе.

По информации Goal, «Сантос» ранее потребовал от «Ромы» 15 миллионов евро, однако после вылета клуба из местной Серии А Леонардо покинет состав родного клуба за меньшую цену. Сообщается, что «Сантос» нуждается в деньгах, поскольку в 2024 году доходы клуба сократятся.

Напомним, что в 49 матчах прошедшего сезона в рамках всех турниров Леонардо забил 21 гол при четырёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 25 миллионов евро.