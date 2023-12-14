Моуринью: «Роме» не так легко подписать игроков как «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в адрес полузащитника Кэлвина Филлипса.

«Не то чтобы я завидовал, но «Манчестер Сити» заплатил 80 миллионов евро за Кэлвина Филлипса, и теперь Пеп сказал, что ему лучше уйти. Это значит, что он покинет «Сити», и они возьмут кого-нибудь другого. Наша реальность совсем другая. Нам не так легко подписать футболистов», - приводит слова «особенного» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» за 49 миллионов евро летом 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл девять матчей в рамках всех турниров, забив один гол.