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Моуринью: «Роме» не так легко подписать игроков как «Манчестер Сити»

14 Декабря 2023 • 20:55 Комментировать (1)

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в адрес полузащитника Кэлвина Филлипса.

«Не то чтобы я завидовал, но «Манчестер Сити» заплатил 80 миллионов евро за Кэлвина Филлипса, и теперь Пеп сказал, что ему лучше уйти. Это значит, что он покинет «Сити», и они возьмут кого-нибудь другого. Наша реальность совсем другая. Нам не так легко подписать футболистов», - приводит слова «особенного» журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» за 49 миллионов евро летом 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл девять матчей в рамках всех турниров, забив один гол.

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Рома Жозе Моуринью Манчестер Сити ещё теги
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Комментарии (1)
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ингерман
14 Декабря 2023 в 21:20
ай патаму шта между ними такая жэ разница как между зенитом и факилем.. А-ха-ха-ха! )))
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