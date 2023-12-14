​Бывший репортёр вспомнил, как на него набросился Фергюсон

В 2007 году «Манчестер Юнайтед» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии. После игры тогдашний репортёрSky Sports Джефф Шривз спросил у Криштиану Роналду, не был ли пенальти, который он заработал, слишком мягким. Очевидно, этот вопрос не понравился тренеру «красных дьяволов» Алексу Фергюсону.

«Однажды я брал интервью у Криштиану Роналду, против которого возражал сэр Алекс, и он на меня набросился. Он физически прыгнул на меня, а пресс-атташе – дочь Денниса Лоу – встала между нами и сказала: «Прекрати это!»

Сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп – это пять великих герцогов, дуэли с которыми в интервью мне нравились больше всего», - слова Шривза приводит портал Goal.