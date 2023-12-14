​«Барселона» не обменяет Рафинью на Санчо

«Барселона» исключила вариант с обменом вингера Рафиньи на Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед». Об этом стало известно The Sun.

Напомним, что в сентябре Санчо был отстранён от работы с «Манчестер Юнайтед» на фоне конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Вингер наверняка покинет «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно.

Отметим, что Рафинья в этом сезоне провёл за «Барселону» 15 официальных матчей. В них бразилец записал на свой счёт два гола и пять результативных передач на партнёров.

27-летний Рафинья оценивается в 60 миллионов евро, а 23-летний Санчо – в 32 миллиона евро.