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​Месси, Холанн и Мбаппе претендуют на приз лучшему игроку 2023 года

14 Декабря 2023 • 17:31 Комментировать

ФИФА назвала имена трёх игроков, ставших финалистами премии The Best. Один из них получит приз как лучший футболист 2023 календарного года.

За награду поспорят Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и Лионель Месси, который летом сменил «ПСЖ» на «Интер Майами».

Награда присуждается по результатам выступлений за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Фаворитом считается Эрлинг Холанн, который помог «Манчестер Сити» выиграть требл в прошлом сезоне.

Приз лучшему игроку по версии ФИФА будет вручен 15 января.

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ФИФА Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанн ещё теги
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