«Самый бесполезный игрок» - болельщики «Манчестер Юнайтед» уничтожают Антони

Бразильский вингер Антони подвергается жесткой критике, и не только от бывших игроков клуба, но и от болельщиков. Об их настроениях сообщает издание Daily Mail, вот лишь некоторые из цитат, посвященных выступлениям Антони, который не может забить уже в семнадцати матчах кряду.

«Никакого таланта», «самый бесполезный игрок, которого я когда-либо видел» - оценивают КПД Антони именно так. Напомним, что он был приобретен почти за сто миллионов евро у амстердамского «Аякса» в 2022 году, сразу после того, как у руля «Манчестер Юнайтед» встал нидерландский специалист Эрик тен Хаг.