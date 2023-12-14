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«Самый бесполезный игрок» - болельщики «Манчестер Юнайтед» уничтожают Антони

14 Декабря 2023 • 17:19 Комментировать (1)

Бразильский вингер Антони подвергается жесткой критике, и не только от бывших игроков клуба, но и от болельщиков. Об их настроениях сообщает издание Daily Mail, вот лишь некоторые из цитат, посвященных выступлениям Антони, который не может забить уже в семнадцати матчах кряду.

«Никакого таланта», «самый бесполезный игрок, которого я когда-либо видел» - оценивают КПД Антони именно так. Напомним, что он был приобретен почти за сто миллионов евро у амстердамского «Аякса» в 2022 году, сразу после того, как у руля «Манчестер Юнайтед» встал нидерландский специалист Эрик тен Хаг. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
14 Декабря 2023 в 18:23
полностью,беззаговорочно и неприклонно поддерживаю автора этих строк и своих коллег по болельному цеху!Вот,например,есть ВанДеБек-он сидит себе спокойно,без понтов,получает по контракту и ждет того момента,когда будет продан в тот клуб,где сможет показать свой уровень,согласно своему таланту.И не говорите,что ему не давали шанса,ну не тянет он.Да,тут можно заметить,что выпусти сейчас его на поле-он будет не хуже.а кое кого на порядок лучше многих...Вообщем мне петух-Антони чем то напоминает игравшего у нас ДиМарию...
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