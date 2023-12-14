Журналист из Турции Тюземен: «Ндомбеле просто ест шоколадки и смотрит матчи со скамейки»

Турецкий журналист Левент Тюземен раскритиковал решение «Галатасарая» арендовать полузащитника Танги Ндомбеле у лондонского «Тоттенхэма». Напомним, француз присоединился к турецкой команде летом.

«Галатасарай» арендовал у «Тоттенхэма» парня по фамилии Ндомбеле. Он всё время просто ест шоколадки и наблюдает за матчами со скамейки запасных», – цитирует Тюземена Forza Cimbom.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» недоволен количеством игровой практики Ндомбеле в Турции и хочет отозвать игрока из аренды. В этом сезоне Танги сыграл всего 190 минут в чемпионате.

Напомним, в своё время «Тоттенхэм» заплатил за Ндомбеле 62 миллиона евро.