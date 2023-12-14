Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вильярреал» нацелился на защитника «Арсенала»

14 Декабря 2023 • 17:03 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
17.12 17:00

Испанский «Вильярреал» положил глаз на защитника лондонского «Арсенала» Седрика Соареша. По информации от журналиста Джеймса Олли, «жёлтая субмарина» скоро начнёт переговоры с «канонирами» с целью оформить трансфер португальца.

Источник также сообщает, что к Соарешу есть интерес со стороны турецких клубов, имена которых пока не называются. При этом у «Вильярреала» пока больше шансов оформить трансфер в январское окно.

В этом сезоне Соареш не провёл ни одного матча в Английской премьер-лиге. В прошлой кампании Седрик отыграл 6 матчей в чемпионате на правах аренды в составе «Фулхэма».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Арсенал Лондон Седрик Соареш трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:

Новости по матчу

Сегодня, 14 Декабря
13:00
«Ливерпуль» не будет бороться за Пальинью, на игрока претендуют только два клуба
12 Декабря
23:42
«Арсенал» попробует арендовать Тони в январе
Показать ещё
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
18:50 · Англия. Премьер-лига
​Бывший репортёр вспомнил, как на него набросился Фергюсон
18:09 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» не обменяет Рафинью на Санчо
17:31 · Англия. Премьер-лига
​Месси, Холанн и Мбаппе претендуют на приз лучшему игроку 2023 года
17:19 · Англия. Премьер-лига
«Самый бесполезный игрок» - болельщики «Манчестер Юнайтед» уничтожают Антони 1
17:12 · Англия. Премьер-лига
Журналист из Турции Тюземен: «Ндомбеле просто ест шоколадки и смотрит матчи со скамейки»
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» нацелился на защитника «Арсенала»
16:54 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ло Чельсо пропустит матч с «Ноттингем Форест»
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» отказались от Санчо
16:29 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Нам нужно купить нового центрального защитника»
16:29 · Англия. Премьер-лига
​Кайседо: «Мне нравится, как Почеттино защищает меня»
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» активно следит за одним из лучших бомбардиров Бундеслиги
16:19 · Англия. Премьер-лига
13 игроков «Манчестер Юнайтед» могут пропустить матч с «Ливерпулем»
16:18 · Англия. Премьер-лига
Если тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед», фаворитом на пост тренера будет экс-наставник «Челси»
16:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отпустить Мадуэке
16:03 · Англия. Премьер-лига
Эльведи попал в сферу интересов лондонского топ-клуба
Все новости
Рекомендуем