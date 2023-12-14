«Вильярреал» нацелился на защитника «Арсенала»

Испанский «Вильярреал» положил глаз на защитника лондонского «Арсенала» Седрика Соареша. По информации от журналиста Джеймса Олли, «жёлтая субмарина» скоро начнёт переговоры с «канонирами» с целью оформить трансфер португальца.

Источник также сообщает, что к Соарешу есть интерес со стороны турецких клубов, имена которых пока не называются. При этом у «Вильярреала» пока больше шансов оформить трансфер в январское окно.

В этом сезоне Соареш не провёл ни одного матча в Английской премьер-лиге. В прошлой кампании Седрик отыграл 6 матчей в чемпионате на правах аренды в составе «Фулхэма».