Постекоглу: «Ло Чельсо пропустит матч с «Ноттингем Форест»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо пропустит ближайший матч своей команды против «Ноттингем Форест», который состоится завтра в рамках Английской премьер-лиги. Об этом сообщил главный тренер «шпор» Анге Постекоглу на пресс-конференции.

В трёх из четырёх последних матчей «Тоттенхэма» ло Чельсо выходил в стартовом составе, где отметился двумя забитыми голами. Аргентинец поразил ворота таких клубов, как «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».

Напомним, в услугах ло Чельсо заинтересована каталонская «Барселона», но «Тоттенхэм» не имеет никакого желания расставаться с аргентинским полузащитником в январское трансферное окно. Хавбек очень нравится главному тренеру «шпор» Анге Постекоглу.