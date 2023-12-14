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Постекоглу: «Нам нужно купить нового центрального защитника»

14 Декабря 2023 • 16:29 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Тоттенхэм
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15.12 23:00

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился ожиданиями от январского трансферного окна. Австралийский специалист дал понять, что его команда нуждается в новом центральном защитнике.

«Нам нужно купить нового центрального защитника. Мы окажемся в сложном положении в том случае, если столкнёмся с очередной неприятностью», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Напомним, «Тоттенхэм» в этом сезоне столкнулся с кадровыми проблемами в обороне. От травм в данный момент страдают защитники Микки ван де Вен и Эшли Филлипс. Лондонцы сейчас находятся на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

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