Постекоглу: «Нам нужно купить нового центрального защитника»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился ожиданиями от январского трансферного окна. Австралийский специалист дал понять, что его команда нуждается в новом центральном защитнике.

«Нам нужно купить нового центрального защитника. Мы окажемся в сложном положении в том случае, если столкнёмся с очередной неприятностью», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Напомним, «Тоттенхэм» в этом сезоне столкнулся с кадровыми проблемами в обороне. От травм в данный момент страдают защитники Микки ван де Вен и Эшли Филлипс. Лондонцы сейчас находятся на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.