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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канчельскис оценил шансы на отставку тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

14 Декабря 2023 • 14:01 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил вероятность увольнения нидерландца Эрика тен Хага с поста главного тренера «красных дьяволов».

«Вряд ли будут изменения. Если только в конце сезона. Вроде бы в АПЛ команда поднимается потихоньку. Главное - зацепиться за четвертое место. Кардинальных изменений не должно быть», - приводят слова Канчельскиса Odds.ru.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» провально выступил в Лиге чемпионов, заняв последнее место на групповой стадии. В турнирной таблице Английской премьер-лиги «красные дьяволы» находятся на шестой позиции.

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Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис Эрик тен Хаг ещё теги
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