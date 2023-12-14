Канчельскис оценил шансы на отставку тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил вероятность увольнения нидерландца Эрика тен Хага с поста главного тренера «красных дьяволов».

«Вряд ли будут изменения. Если только в конце сезона. Вроде бы в АПЛ команда поднимается потихоньку. Главное - зацепиться за четвертое место. Кардинальных изменений не должно быть», - приводят слова Канчельскиса Odds.ru.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» провально выступил в Лиге чемпионов, заняв последнее место на групповой стадии. В турнирной таблице Английской премьер-лиги «красные дьяволы» находятся на шестой позиции.