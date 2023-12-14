Пиоли: «Я не знал о пристрастии Тонали к ставкам»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказал мнение о пристрастии бывшего подопечного Сандро Тонали к азартным играм. Полузащитника дисквалифицировали на долгий срок из-за ставок.

«У меня никогда не было вопросов к его футбольным навыкам. «Ньюкасл» заполучил классного игрока. Знал ли я о его пристрастии к ставкам? Впервые слышу об этом. Тренер не всегда может все знать о подопечных. Никто не догадывался, что это может произойти после трансфера», - передает слова тренера Football-Italia.

Напомним, что Тонали перешел в «Ньюкасл» минувшим летом. Сумма трансфера составила 64 миллиона евро.