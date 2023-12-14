«Давай ты заткнёшься!»: Милнер рассказал о хамстве Клоппа

Экс-футболист «Ливерпуля» Джеймс Милнер вспомнил о выступлениях под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа.

«Клопп не их тех наставников, с которыми можно делиться эмоциями во время перерыва. Однажды был момент, когда Юрген высказывал свое мнение, я тоже решил высказаться, но он резко закричал: «Давай ты заткнешься!». Но несмотря на это, Клопп - классный тренер и великий человек», - передает слова Милнера инсайдер Дэйв Оккоп в своих социальных сетях.

Напомним, что Джеймс долгое время защищал цвета мерсисайдского коллектива – с 2015 по 2023 год. Минувшим летом полузащитник перешел в «Брайтон».