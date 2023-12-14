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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» решил продать трёх игроков

14 Декабря 2023 • 12:56 Комментировать

Лондонский «Челси» намерен расстаться сразу с несколькими игроками в январское трансферное окно. Об этом стало известно журналистам Daily Mail.

Как информирует источник, в список «на выход» попали три футболиста. Этой зимой «пенсионеры» собираются продать защитников Марка Кукурелью и Акселя Дисаси, а также хавбека Конора Галлахера. Благодаря этим продажам лондонский клуб хочет увеличить свой трансферный бюджет.

«Челси» неудачно выступает в первой половине нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги. Подопечные Маурисио Почеттино занимают лишь 12-е место после 16 проведенных туров.

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Челси Марк Кукурелья Конор Галлахер Аксель Дисаси трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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