«Челси» решил продать трёх игроков

Лондонский «Челси» намерен расстаться сразу с несколькими игроками в январское трансферное окно. Об этом стало известно журналистам Daily Mail.

Как информирует источник, в список «на выход» попали три футболиста. Этой зимой «пенсионеры» собираются продать защитников Марка Кукурелью и Акселя Дисаси, а также хавбека Конора Галлахера. Благодаря этим продажам лондонский клуб хочет увеличить свой трансферный бюджет.

«Челси» неудачно выступает в первой половине нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги. Подопечные Маурисио Почеттино занимают лишь 12-е место после 16 проведенных туров.