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«Ювентус» сомневается в Филлипсе из-за слишком оборонительного профиля

14 Декабря 2023 • 12:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Кристал Пэлас
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16.12 18:00

Туринский «Ювентус» ещё не решил, будет ли пытаться провернуть трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. По информации от La Stampa, руководство «старой синьоры» сомневается в кандидатуре англичанина.

Источник сообщает, что в «Ювентусе» считают Филлипса одним из самых доступных топ-игроков для трансфера. При этом в клубе придерживаются мнения, что Кэлвин является игроком слишком оборонительного профиля.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов арендовать Филлипса до конца сезона с правом выкупа. Полузащитника также связывали с такими клубами, как «Ньюкасл» и мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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