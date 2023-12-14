«Ювентус» сомневается в Филлипсе из-за слишком оборонительного профиля

Туринский «Ювентус» ещё не решил, будет ли пытаться провернуть трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. По информации от La Stampa, руководство «старой синьоры» сомневается в кандидатуре англичанина.

Источник сообщает, что в «Ювентусе» считают Филлипса одним из самых доступных топ-игроков для трансфера. При этом в клубе придерживаются мнения, что Кэлвин является игроком слишком оборонительного профиля.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов арендовать Филлипса до конца сезона с правом выкупа. Полузащитника также связывали с такими клубами, как «Ньюкасл» и мюнхенская «Бавария».