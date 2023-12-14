Будущий владелец «Манчестер Юнайтед» выбрал замену тен Хагу

«Манчестер Юнайтед» подыскивает нового главного тренера после провала в Лиге чемпионов. Команда под руководством нидерландца Эрика тен Хага финишировала на последнем месте в группе.

Как стало известно Talksport, одним из основных кандидатов на пост рулевого «красных дьяволов» является экс-тренер «Челси» Грэм Поттер. На кандидатуре этого специалиста настаивает бизнесмен Джим Рэтклифф, который в ближайшем будущем должен стать одним из владельцев клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем матче манкунианцы сыграют с «Ливерпулем».

Тен Хаг назвал цель «Манчестер Юнайтед» после вылета из Лиги чемпионов