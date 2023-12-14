Хави договорился о трансфере «Барселоны»

Каталонская «Барселона» по-прежнему заинтересована в подписании полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо.

Согласно сведениям журналистов портала Todofichajes, главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес провел успешные переговоры и убедил аргентинца перебраться в Каталонию. Трудовое соглашение 27-летнего южноамериканца со «шпорами» рассчитано до лета 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Джовани принял участие в семи поединках, записав на свой счет два забитых мяча.