Клопп сообщил плохие новости по травме Макаллистера

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о повреждении аргентинского полузащитника команды Алексиса Макаллистера. Игрок получил травму по ходу недавнего поединка чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:1).

«Все хуже, чем казалось изначально. Ему наступили на область колена, шип через мышцу попал в кость. Это очень больно. Теперь нужно ждать, когда заживет рана. В моей карьере не было подобных травм, это впервые. Надеюсь, что Алексис выбыл не на долгий срок», - передает слова немецкого тренера пресс-служба мерсисайдцев.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за «красных» 14 поединков в Премьер-лиге, забил гол и сделал ассист.