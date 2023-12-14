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​Хау: «Не хватило второго гола»

14 Декабря 2023 • 09:14 Комментировать

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Милана», несмотря на то, что первым открыл счет. Наставник «сорок» Эдди Хау прокомментировал итоги неудачного матча, он считает, что его команде не хватило второго гола для того, чтобы закрыть матч.

- Я думаю, что в матче были очень хорошие волны с нашей стороны, местами мы доминировали, но, наверное, нам не хватило второго гола. Обе команды нуждались в победе, действовали смело, мы создавали шансы также, но нам не повезло, - цитирует слова Хау BBC Sport.

«Ньюкасл» занял последнее место в своей группе.


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
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